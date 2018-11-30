ضبط 15 طن لحوم غير صالحة بمخزن بالخانكة

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى من ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن بمدينة الخانكة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط مالك مخزن لتجهيز وتعبئة السلع الغذائية غير مرخص كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحال العامة وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة.



بمداهمة المخزن تم ضبط كمية قدرها 15 طن لحوم "أحشاء حيوانية داخلية"غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وورد تقرير الطب البيطرى أن المضبوطات بها تغيير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

