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تحرير 84 محضرا وتنفيذ 196 إزالة فورية في حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:08 م
تحرير 84 محضر وتنفيذ
تحرير 84 محضر وتنفيذ 196 إزالة فورية في حملة مكبرة بالمنوفية
محمد امين
شن مجلس مدينة منوف برئاسة المهندس طارق الوراقي بالاشتراك مع شرطة المرافق وقوة أمنية من مديرية أمن المنوفية وقسم شرطة منوف وإدارة مرور منوف، حملة إشغالات مكبرة لرفع المخالفات والتعديات علي الطريق وضبط الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 84 محضر إشغال طرق وتحرير 113 حالة ضبط وتنفيذ 196 حالة إزالة فورية.

وأكد رئيس مجلس المدينة استمرار الحملات بشكل مكثف بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق القانون.
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