عيدان المكرونة الرقيقة.. حساء خطير يحرق الأطفال

قالت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، إن عددًا من الباحثين وجهوا تحذيرًا مهمًا لسلامة الأطفال من كثرة تناولهم حساء المكرونة الطويلة الرقيقة التي توجد في أسواق العالم تحت مسميات عدة، مؤكدين إن التحذير هذه المرة ليس عن أضرار المكرونة ولكن عن طريقة بيع الشركات لها وطريقة تحضير الأطفال لها بشكل خطير.



ودعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، الآباء إلى الإشراف على تعامل أبنائهم مع مواقد النار أو خلال تسخين الأطفال لحساء المكرونة عبر الميكروويف، حفاظا على سلامتهم.



وقالت الأكاديمية في دراسة تم عرضها في مؤتمرها السنوى إن أكثر من 10 آلاف طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 سنة يصابون بحروق كل عام أثناء قيامهم بتحضير الحساء من جراء انسكابه عليهم ويحتاج 20% منهم دخول أقسام الطوارئ والعناية المركزة.



وقالت الدراسة إن معظم الإصابات تكون بين الفتيات.



واقترحت الدراسة أن تقوم الشركات بتطوير العبوات التي يباع فيها هذا الحساء بحيث تقل قابليتها للانسكاب حيث يتم اعداد الحساء في العبوات نفسها بعد اضافة الماء اليها ثم وضعها في الميكروويف لغليها أو الأفضل بحسب الباحثين، ألا يتم السماح للأطفال بتناوله أو تقليل الاستخدام، فضلًا على أن يتم عمل الحساء من الوالدين، بدلًا من أن يحضره الأطفال بأنفسهم ويتعرضوا لحروق.