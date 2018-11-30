أكبر طبق بيض في العالم لإغاثة المحتاجين

تمكن فريق مكون من أكثر من 20 شيفًا من إعداد 5 آلاف رطل من البيض ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر طبق بيض في العالم في موريشيوس شرق أفريقيا.



وقال منظمو موسوعة جينيس، أن طبق البيض تم تحضيره بواسطة شيفات شركة إنيسيا ليتي، وهي أكبر شركة لانتاج وتوزيع البيض في شرق أفريقيا، حيث يعد أكبر صحن بيض تم طبخه على الإطلاق.



واستخدم في إعداد الطبق العملاق، 35 ألف بيضة، و950 رطلًا من الزبدة و65 جالون من الحليب، و22 رطلًا من الملح ، وما يقرب من 5 أرطال من الفلفل لإعداد الصحن.



يذكر، أنه تم التبرع بصحن البيض الذي تم إعداده للاحتفال بالذكرى الـ40 للشركة، إلى منظمة الإغاثة الدولية.