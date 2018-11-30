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حوادث

ضبط 459 متهما هاربا فى حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:03 م
ضبط 459 متهما هاربا
ضبط 459 متهما هاربا فى حملة أمنية بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة موسعة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وحائزي المواد المخدرة بمختلف مراكز وأقسام المحافظة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط 459 محكوم عليهم بإجمالى أحكام 1247 حكم جزئى و375 حكم مستأنف، وتحصيل 5112 جنيها غرامات وتحرير 591 مخالفة.

كما تم تحرير 163 قضية مرافق وهم 17 أشغال طريق - 3 نظافة - 86 إزالة فورية - 20 بائعا متجولا - 29 وصلات كهربائية - 8 غرزة شاى.

كما أسفرت الحملة عن رفع 9 أطنان قمامة كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 24 شقة و68 من قاطنيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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