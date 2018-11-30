مصطفيىبكري: أحداث فرنسا تأتي بعد تآمر أوروبا على الدول العربية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشغب الناجم في فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود يعود لتآمر أوروبا يوما على الدول العربية خلال ثوراتها في 2011.



وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة دائما ما أرادت الإيقاع بمصر والدول العربية، حيث حرضت بعض الشباب بالخارج لبث الفتنة داخل صفوف المصريين حتي بعد أن تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك استمر الخارجون في بث الفتنة والتفرقة داخل الصفوف.



وأشار الإعلامي، إلى أن الأوروبيين أرادوا أن يقع الشعب المصري في صدام مع جيشه خلال ثورة 25 يناير لكنهم لم يستطيعوا نظرا التلاحم الكبير بين المصريين على خلاف ما يحدث في فرنسا من شغب ورشق بالحجارة.