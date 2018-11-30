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حوادث

الداخلية توجه قوافل طبية بنطاق الجيزة والشرقية.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:25 م
صدى البلد
محمد صبرى - اسلام مقلد
نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف على المواطنين فى جميع التخصصات، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بمديريتي أمن الجيزة والشرقية.

ومن جانبها، وجهت مديرية أمن الجيزة قافلة خدمية بدائرة مركز شرطة الصف، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية؛ لتسهيل إجراءات الحصول على مستخرجات رسمية، أما فى مجال الرعاية الطبية، تم توقيع الكشف على العديد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين، دون توقيع الغرامات المقررة عليهم.

وفي نفس السياق، وجهت مديرية أمن الشرقية قافلة طبية بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الادوية اللازمة لهم بالمجان.

وذلك فى إطار حرصوزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية والإنسانية لتدعيم أواصر الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة .. وفى ضوء إستمرار مبادرة "كلنا واحد".

وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية جهودها فى مجال تفعيل المبادرات الإنسانية ، وتوجيه القوافل الطبية ، وتيسير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة للمواطنين.
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