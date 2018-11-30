نقيب المعلمين يشارك في استقبال المغامر عمر حجازي بالأهرامات

شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب يرافقه محمد عبدالله أمين عام نقابة المهن التعليمية، في فعاليات استقبال المغامر عمر حجازي من متحدي الإعاقة لاعب نادي 6 أكتوبر قادمًا بدراجته الهوائية بساق مبتورة من مدينة طابا بجنوب سيناء إلى منطقة الأهرامات الأثرية بمحافظة الجيزة، في رحلة استغرقت 10 أيام؛ وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر.



وأكد نقيب المعلمين أن الفاعلية التى دشنها البطل الرياضي بركوب الدراجة والسير بها من مدينة طابا إلى منطقة الأهرامات فى رحلة بدأت يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري واستمرت حتى نهاية اليوم الجمعة كانت مغامرة منه من أجل دعم الرياضة وتنشيطًا للسياحة ورسالة لشباب وطننا الحبيب لتحدى المستحيل.



حضر الفعاليات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وخالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ووالد المغامر عمر حجازي، وعدد من قيادات التربية والتعليم ، وعدد من نواب البرلمان، وعدد من قيادات محافظة الجيزة، ورؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمعلمين بالجيزة.