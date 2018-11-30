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عزبة روسية شهيرة يقف فيها كوخ على رجلي دجاجة.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
حمزة شعيب
عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا عن عزبة روسية شهيرة يقف فيها كوخ على رجلي دجاجة.

واشتهرت عزبة أبرامتسيفو في مقاطعة موسكو بأنها مكان إلهام للفنانين والأدباء الروس، الذين كانوا يجتمعون ويبدعون بها في القرن التاسع عشر، وأصبحت رمزا لما يعرف بالأسلوب الروسي الجديد.

ويعد هذا الأسلوب الفني، الذي كان يسعى لإحياء تقاليد المعمار الروسي القديم معتمدا على نماذج الفن البيزنطي، كثيرا ما استخدم صور الفلكلور الروسي القديم. ويعد "الحمَّام تيريموك" من أشهر الأبنية الموجودة في أبرامتسيفو، المخصصة للحكايات الشعبية الروسية، وكذلك الكوخ الذي يقف على رجلي دجاجة، حيث تعيش العجوز الشمطاء الشريرة "بابا ياغا" وفق حكايات الأطفال الشعبية.
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