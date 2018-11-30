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رياضة

عضو الجبلاية يرفض إزالة ملاعب النجيل الصناعي ويطالب بتقنينها

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:15 م
احمد مجاهد
احمد مجاهد
يسري غازي
رفض المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة إزالة ملاعب النجيل الصناعى على مستوى الجمهورية مطالبا وزارة الشباب والرياضة بضرورة تقنينها ووضعها تحت الغطاء الشرعى للجهة الإدارية.

وقال مجاهد عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": ملاعب النجيل الصناعي الخاصة متنفس للشباب يمكن تقنين أوضاعها لكن لا لإزالتها.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد على أن ملاعب النجيل الصناعى التي تم إنشاؤها خارج مراكز الشباب لا تقع تحت مسئولية الجهة الإدارية حتى يتم إزالتها من عدمه.
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