القومي للسكان: انخفاض مستوى التعليم يزيد من معدل الإنجاب.. فيديو

قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن انخفاض مستوى التعليم يزيد من معدل الإنجاب بكثرة، مضيفا أن "بعض الفتيات غير المتعلمات في الفئة العمرية من 12 إلى 20 سنة ينجبن أكثر من 5 أطفال".



وأضاف " حسن " في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا: "كلما ارتفع الوعي وسقف طموح الفتاة في المجتمع؛ سينخفض معدل الإنجاب، وبالتالي لا نعاني من الزيادة السكانية غير المفيدة".



وتابع: "علينا تفعيل دور الإعلام ورجال الدين والحوافز الإيجابية لتخفيض معدل الزيادة السكانية، وتحسين خصائص السكان".