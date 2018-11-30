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فن

نيللي كريم تسبق ياسمين رئيس في ارتداء هذه الباروكة.. صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
أحمد البهى
أطلت الفنانة ياسمين رئيس بشعر مستعار "باروكة " خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين حيث ظهرت بإطلالة أنيقة.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم سبق وأن ارتدت ذات "الباروكة" ضمن أحداث مسلسل "اختفاء"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2018، وجسدت من خلاله شخصيتين.

العمل شارك في بطولة كل من "هشام سليم، ومحمد ممدوح، وبسمة، وتأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت".
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