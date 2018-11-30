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محكمة يابانية تقضي بدفع تعويضات للمقيمين بالقرب من قاعدة جوية أمريكية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
أ ش أ
أمرت محكمة يابانية الحكومة بدفع تعويضات للمقيمين بالقرب من قاعدة "يوكوتا" الجوية الأمريكية في ضواحي طوكيو بسبب ضجيج الطائرات في الفترة السابقة، كما رفضت مطالبات بوقف الرحلات أو التعويض عن الضوضاء في المستقبل.

وأمر فرع "تاتشيكاوا" التابع لمحكمة طوكيو الجزئية الحكومة بدفع ما مجموعه نحو 95.6 مليون ين (844 ألف دولار) إلى 144 مقيمًا حول قاعدة "يوكوتا" الذين رفعوا دعوى التعويض، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ويعتزم المدعون - الذين سعوا لتعليق الرحلات الليلية والمبكرة للطائرات الأمريكية والطائرات اليابانية - استئناف الحكم أمام محكمة أعلى، ويغطي التعويض المدعين الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من الضوضاء عند مستوى 75 "ديسبل" أو أعلى على مؤشر جهاز الضوضاء، كما في الأحكام القضائية السابقة.

وسيحصل السكان الذين يعانون من مستوى ضوضاء يصل إلى 75 "ديسبل" على 4 آلاف ين شهريًا، بينما يحصل المواطنون في المناطق التي تعاني من مستوى ضوضاء 80 ديسبل على 8 آلاف ين، وفي المناطق التي تعاني من مستوى 85 يحصل المواطنون على 12 آلاف ين شهريًا.

وفي عام 2016، قالت المحكمة العليا في قضية مماثلة إنه لا يمكن الحكم بوقف الرحلات الجوية من قبل الطائرات العسكرية الأمريكية، مضيفة أنه لا يمكن طلب تعويض عن التلوث الناجم عن الضوضاء من الرحلات الجوية في المستقبل لأنه لا يمكن تقييمه بشكل صحيح.
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