للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام.. انطلاق قطار من كوريا الجنوبية إلى بيونج يانج

انطلق قطار من كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ليعبر الحدود شديدة الحراسة، مع جارتها كوريا الشمالية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم، أن فريقًا من مسؤولي كوريا الجنوبية كانوا على متن القطار؛ وذلك للتحقق من مدى صلاحية شبكة السكك الحديدية في كوريا الشمالية وتحديثها، وربطها سول.



وأضافت القناة أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين غادروا على متن القطار من مدينة دورا سان بالقرب من العاصمة سول، اليوم، باتجاه المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين.



وسيقضي الفريق الكوري الجنوبي 18 يوما؛ بغرض التحقق، وتفتيش البنى التحتية للسكك الحديدية في بيونج يانج.