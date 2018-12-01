بديل تاتو الحواجب بدون أضرار

تعاني السيدات من مشكلة فراغات الحواجب، ويلجأن إلى عمل تاتو الحواجب، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال هذا الخليط فهو يعتبر بديل "التاتو" بدون أضرار.



وأكدت خبيرة التجميل غنى محمد، على خليط طبيعي يعيد كثافة شعر الحواجب الذي يميز جمال كل أنثى عن غيرها، دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل لعمل "تاتو الحواجب" الذي يسبب أضرارا صحية للكثيرات.



المكونات لعمل بديل التاتو:

ماء ترمس.



زيت خروع.



زيت جوز هند.



زيت صبار.



الطريقة لعمل بديل التاتو :



توضع المكونات كلها معا في وعاء واحد.



ضعي المكونات على منطقة الحاجب واتركيها لمدة ربع ساعة.



أزيلى الخليط بواسطة الماء الفاتر.