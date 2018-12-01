مفتي الجمهورية السابق يوضح معنى قوله تعالى: وأنيبوا إلى الله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنابة إليه، في قوله عز وجل: «وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ» الآية 54 من سورة الزمر.





وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في قول الله عز وجل: «وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ»، سألوا أهل الله عن معنى كلمة منيب؟ فأحدهم قال: منيب يعني محب لله، سألوا آخر قال: يعني خاضع لله ومستسلم لله، سألوا ثالثا فقال: يعني مقبل على الله بسرعة وبفرح وبشوق، سألوا رابعا قال : يعني مدبر عما سوى الله؛ أي يضع ما سوى الله خلف ظهره حتى لا يراه ، ودار كلامهم كلهم - كل أهل الله - على هذه الأربعة : المحبة ، والخضوع ، والإقبال على الله، والإدبار عما سوى الله.



