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ديني

مفتي الجمهورية السابق يوضح معنى قوله تعالى: وأنيبوا إلى الله

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:01 ص
قرآن
قرآن
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنابة إليه، في قوله عز وجل: «وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ» الآية 54 من سورة الزمر.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في قول الله عز وجل: «وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ»، سألوا أهل الله عن معنى كلمة منيب؟ فأحدهم قال: منيب يعني محب لله، سألوا آخر قال: يعني خاضع لله ومستسلم لله، سألوا ثالثا فقال: يعني مقبل على الله بسرعة وبفرح وبشوق، سألوا رابعا قال : يعني مدبر عما سوى الله؛ أي يضع ما سوى الله خلف ظهره حتى لا يراه ، ودار كلامهم كلهم - كل أهل الله - على هذه الأربعة : المحبة ، والخضوع ، والإقبال على الله، والإدبار عما سوى الله.

وأضاف أن الإنابة هي المتممة للتوبة؛ فالتوبة : العهد، والإنابة : تنفيذ العهد، كما أن التوبة : النظر، والإنابة : العمل « تَابُوا وَأَصْلَحُوا»، مشيرًا إلى أن التوبة هي الندم على الذنب؛ وتعاهد ربنا بأنك لن تعود إليه مرة ثانية وأن تنخلع منه، وأن ترد حقوق العباد، فالتوبة : التصميم على ترك الذنوب، والإنابة : الفعل.
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