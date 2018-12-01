اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس 100 مليون صحة بالاقصر

ينطلق اليوم السبت بمحافظة الأقصر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة وتأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تستمر من اليوم وحتى نهاية فبراير ٢٠١٩.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، أنه سيتم استقبال المواطنين في مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالي 102 موقع ثابت ومتحرك، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومي للمواطن على برنامج المسح، موضحا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سي وقياس السكر العشوائي.



