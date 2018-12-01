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محافظات

اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس 100 مليون صحة بالاقصر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
اليوم ..انطلاق مبادرة
اليوم ..انطلاق مبادرة الرئيس 100 مليون صحة بالاقصر
شمس يونس
ينطلق اليوم السبت بمحافظة الأقصر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة وتأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تستمر من اليوم وحتى نهاية فبراير ٢٠١٩.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، أنه سيتم استقبال المواطنين في مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالي 102 موقع ثابت ومتحرك، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومي للمواطن على برنامج المسح، موضحا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سي وقياس السكر العشوائي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن فحـص فـــيروس سى سيكون للمصريين المقيمين بالأقصر أكبر من 18 عام من الجنسين ممن لم يسبق لهم العلاج، مشيرا إلى كل فريق طبي يتكون من طبيب، ومدخل بيانات وفرد تمريض، بالإضافة لفرد أمن ونظافة، بإجمالي عدد فرق 251 فريقا طبيا.
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