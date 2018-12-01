رئيس المحافظين يلتقى بأمانة الجيزة بعد تشكيلها الجديد.. اليوم

يعقد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين اجتماعا مساء اليوم السبت بمقر الحزب الرئيسي مع قيادات أمانة الحزب بالجيزة بعد استكمال تشكيلها الجديد بمختلف الأمانات الفرعية.



ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالمحافظة والتوسع في امتداد التواصل مع المواطنين بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، كذلك حل بعض المشكلات المتعلقة بالمحافظة والخدمات ومشاكل العمالة كتنظيم ملتقيات للتوظيف.



كما سيتم طرح بعض القضايا التنظيمية بأمانة الحزب المحافظة، والاستعداد لانتخابات المحليات المزمع إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل، والتجهيز لاختيار كوادر سياسية شبابية للدفع بها للمشاركة.