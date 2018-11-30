السفارة الألمانية تطلق برنامج عبر الثقافات لعام 2019

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة انطلاق برنامج عبر الثقافات لعام 2019، الذي يستهدف الشباب المتطوعين والمهنيين.



ويهدف برنامج عبر الثقافات لعام 2019 لتعزيز الحوار بين الثقافات والعلاقات مع العالم الاسلامي والتي يقدمهاInstitut für Auslandsbeziehungen (ifa)، وتتراوح فترة البرنامج من 8 - 12 أسبوعًا في ألمانيا.



ونوهت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه يشترط في المتقدمين للبرنامج أن يجيد اللغة الإنجليزية، لافتة إلى آخر موعد للتقديم هو 21 ديسمبر 2018.



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