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السفارة الألمانية تطلق برنامج عبر الثقافات لعام 2019

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:03 م
السفارة الألمانية
السفارة الألمانية تطلق برنامج عبر الثقافات
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة انطلاق برنامج عبر الثقافات لعام 2019، الذي يستهدف الشباب المتطوعين والمهنيين.

ويهدف برنامج عبر الثقافات لعام 2019 لتعزيز الحوار بين الثقافات والعلاقات مع العالم الاسلامي والتي يقدمهاInstitut für Auslandsbeziehungen (ifa)، وتتراوح فترة البرنامج من 8 - 12 أسبوعًا في ألمانيا.

ونوهت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه يشترط في المتقدمين للبرنامج أن يجيد اللغة الإنجليزية، لافتة إلى آخر موعد للتقديم هو 21 ديسمبر 2018.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://t1p.de/bywm.
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