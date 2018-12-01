اليوم.. محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن في الشرابية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، السبت، محاكمة 5 متهمين بالقتل بسبب خلافات سابقة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وسامح حمودة، وعبد الجليل مفتاح، وأمانة سر ممدوح زهران وأحمد رضا.





وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل المجنى عليه عزت نجم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به أطلقوا عليه أعيرة نارية أودت بحياته ثم كالوا له بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء.