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حوادث

اليوم.. محاكمة 14 متهما بتكوين تشكيل عصابي لاستعراض القوة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:31 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، محاكمة 14 متهمًا بتكوين تشكيل عصابى لاستعراض القوة فيما بينهم وترويع المواطنين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد وسامح حموده وعبد الجليل مفتاح، وأمانة سر ممدوح زهران وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وكذا قاطنى كائنى العقارات بشارع العرب بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى بهم، وكان شأن فعلتهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير الأمن والسكينة وتعريض حياتهم للخطر بأن أشهروا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء فى مواجهة بعضهم البعض.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بإصابة المجنى عليه أحمد رجب، بأن أطلقوا صوبه أعيرة نارية فأحدثت إصابته بالعين اليمنى والتى تقدر بنسبة ٣٥ بالمائة حسب تقرير الطب الشرعى، كما أظهرت التحقيقات قيام المتهمين من السادس حتى الرابع عشر بضرب المجنى عليه محمد نجم بسلاح أبيض سكين وفأس.
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