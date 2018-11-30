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أخبار البلد

محلب: علينا الفخر بالهندسة المصرية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
محمود محسن
وجه المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الشكر للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، مشيرا إلى تأييده مقترح تخصيص يوم للمهندس المصرى.

وأكد "محلب"، خلال كلمته، باحتفالية يوم المهندس المدنى، بنقابة المهندسين، أن العمل الهندسى لا يتوقف، وعليه الاعتماد الأكبر خاصة أن مصر على مشارف رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنه ورغم كل الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر؛ فعلينا الفخر بالهندسة المصرية.

واستطرد: "يجب أن أشير إلى أن خطأ المهندس الاستشارى أمر غير مقبول؛ لأن ذلك يتعلق بحياة أو موت مواطنين"، مؤكدا ضرورة أن يلتزم المهندس بالجدية ثم الجدية في العمل.
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