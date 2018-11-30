تعادل سلبي وانتفاضة هجومية للزمالك أمام الاتحاد بعد مرور 75 دقيقة

سيطر التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك والاتحاد السكندري بعد مرور 75 دقيقة فى ظل إنتفاضة هجومية للفارس الأبيض في مباراة الإياب المقامة حاليا بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية على ملعب استاد بتروسبورت.



كثف الفارس الأبيض من هجماته مع مطلع الشوط الثانى وفشل كاسونجو فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة قبل أن يمسكها الهانى سليمان حارس الاتحاد بيده.



وأمسك الهانى سليمان حارس سيد البلد بالدقيقة 50 الكرة قبل أن تصل الى رأس مهاجمى الزمالك فيما تعرض خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى الى الإصابة إثر عرقلته من جانب يوسف أوباما فى الدقيقة 54.



كاد الهانى سليمان حارس الاتحاد ان يتسبب فى تلقى شباكه هدف أول للزمالك بعد خروجه للتصدي لأحدى الكرات الخطيرة للكونغولى كاسونجو لتضيع من يده سددها أوباما بقوة تصطدم في أقدام مدافعى زعيم الثغر وتتحول الى ضربة ركنية بالدقيقة 59.









