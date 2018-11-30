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ديني

الأزهري يحكي موقفا طريفا عن شارع طلبة العلم بالإسكندرية.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
محمود ضاحي
سرد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، موقفا طريفا لشارع طلبة العلم بالإسكندرية.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامجه "رؤى" على فضائية " دي ام سي": كانت هناك أماكن للإقامة الداخلية للطلاب الذين يدرسون في مسجد الشيخ ابراهيم باشا بالإسكندرية، وكان الشارع يوميا من بعد الفجر مزدحما بطلاب العلم إلى أن تبدأ حركة التدريس، وبدأ التجار الذين يعمرون السوق يطلقون على الشارع اسم "شارع طلبة العلم".

وأضاف: الطريف في الأمر مع مرور الوقت، نسي الناس التاريخ المشرف للشارع، ونطقوا شارع "طُلبة العلًم" وبدأ العوام يتخيلون أن اسم الشارع هكذا.

وتابع: كان الشيخ ابراهيم باشا حلمه أن يكون مسجده نموذجا مصغرا من الجامع الأزهر الشريف، وكان موفقًا في وضع خطة الدراسة وتوفير المال والسكن للطلاب والقائمين على العلم للإنفاق على الحركة العلمية من الأوقاف الخاصة بذلك، واجتمعت كل تلك العوامل فصنعت تجربة حياة ناجحة.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، قد تحدث خلال حلقة اليوم عن الشيخ ابراهيم باشا من مسجده بالإسكندرية، مؤكدا أنها أسرة علمية عريقة لها دور كبير في انطلاق حركة علمية بالإسكندرية.
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