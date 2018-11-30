مياه فاس في المغرب.. مقصد الآلاف للاستشفاء

عرضت فضائية سكاى نيوز عربي تقريرًا مفصلا، عن عين ماء سيدي حرازم والتي يقصدها أهل مدينة فاس المغربية للعلاج.



وبحسب ما أفاده تقرير سكاي نيوز، قال الدكتور سعيد بن حمادة الباحث فى التاريخ، عين ماء سيدى حزارم تذيب حصى الكلى، ويقصدها أهل المغرب من أجل التنزه والاستشفاء.



وذكر التقرير أيضا، نبع مولاى يعقوب والذى يقصده الناس للتداوي من الأمراض الجلدية المتخلفة.