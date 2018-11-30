ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مياه فاس في المغرب.. مقصد الآلاف للاستشفاء

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
حمزة شعيب
عرضت فضائية سكاى نيوز عربي تقريرًا مفصلا، عن عين ماء سيدي حرازم والتي يقصدها أهل مدينة فاس المغربية للعلاج.

وبحسب ما أفاده تقرير سكاي نيوز، قال الدكتور سعيد بن حمادة الباحث فى التاريخ، عين ماء سيدى حزارم تذيب حصى الكلى، ويقصدها أهل المغرب من أجل التنزه والاستشفاء.

وذكر التقرير أيضا، نبع مولاى يعقوب والذى يقصده الناس للتداوي من الأمراض الجلدية المتخلفة.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق شديد اللهجة من رئيس وزراء بلجيكا على احتجاجات السترات الصفراء

فنانة ترتدى فستانا من وكالة البلح في ختام القاهرة السينمائي

تعرفي على كيفية التعامل مع المدير المتحرش.. فيديو

الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

ابراهيم فايق: مصر تستطيع استضافة كأس أمم إفريقيا 2019

ولي العهد السعودي يلتقي ترامب على هامش قمة العشرين

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

ترامب يحرج رئيس الأرجنتين خلال قمة مجموعة العشرين.. فيديو وصور

الكاميرون تتوعد المغرب بعقاب صارم بعد سحب تنظيم أمم إفريقيا

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

متظاهرو السترات الصفراء يحرقون سيارات الشرطة في بلجيكا.. فيديو

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس زايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

فيديو

الزمالك يلحق بالأهلي ويغادر البطولة العربية على يد سيد البلد.. فيديو
الاتحاد يهزم الزمالك بركلات الترجيح 4/ 3 ويصعد إلى دور الثمانية بكأس زايد.. فيديو
ضبط ضابط قتل سائقا بالمقطم بعد تعديه عليه بـ شومة.. فيديو
توفيق عكاشة: الأسعار لن تتراجع إلا في حالة واحدة.. فيديو
الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟