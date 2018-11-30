أحمد فايق يستعرض جمال مدرسة حكومية وتفوق طلابها في الإسماعيلية

عرض الإعلامي أحمد فايق؛ تقريرا مصورا من مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بنين؛ الموجودة بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية.



وظهرت المدرسة خلال التقرير المذاع في برنامج "مصر تستطيع"؛ المذاع على "دي إم سي"؛ في غاية الروعة والنظام؛ بالرغم من أنها مدرسة حكومية تدرس المواد باللغة العربية.



وأكد الطلاب الموجودون فيها؛ أن مدرستهم يطلق عليها الجميع بالمحافظة اسم "الجنة" نظرا لحصولها على مراكز متقدمة في شتى المنافسات التعليمية.



وقال فايق، إنه ليس شرطا أن تكون المدرسة خاصة أو تدرس المواد باللغات لتصبح على مستوى عالٍ من الكفاءة؛ مشيدا بالمدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها.