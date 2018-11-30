الري: العنصر البشري دوره مهم لتحقيق الأمن المائي لمصر

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة قامت بتطوير سياساتها عن طريق ترشيد الاستهلاك وتحسين والحفاظ على نوعية المياه من التلوث وتنمية الموارد المائية.



وأكد عبد العاطى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية يوم المهندس المدني، لنقابة المهندسين، أن مصر تواجه كثيرا من التحديات لكن طالما وجدت العقول وجدت الحلول.



ولفت وزير الرى، إلى أن العنصر البشري دوره مهم لتحقيق الأمن المائي لمصر.