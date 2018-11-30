بناهيني الاتحاد السكندرى يصدم الزمالك بهدف أول.. فيديو

أحرز بناهينى هدف الاتحاد السكندري فى مرمى الزمالك بالدقيقة 83 من رأسية قوية تسكن على يمين جنش حارس الفارس الأبيض في مباراة الإياب المقامة حاليا بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية على ملعب استاد بتروسبورت.



كثف الفارس الأبيض من هجماته مع مطلع الشوط الثانى وفشل كاسونجو فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة قبل أن يمسكها الهانى سليمان حارس الاتحاد بيده.



وأمسك الهانى سليمان حارس سيد البلد بالدقيقة 50 الكرة قبل أن تصل الى رأس مهاجمى الزمالك فيما تعرض خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى الى الإصابة إثر عرقلته من جانب يوسف أوباما فى الدقيقة 54.



كاد الهانى سليمان حارس الاتحاد ان يتسبب فى تلقى شباكه هدف أول للزمالك بعد خروجه للتصدي لأحدى الكرات الخطيرة للكونغولى كاسونجو لتضيع من يده سددها أوباما بقوة تصطدم في أقدام مدافعى زعيم الثغر وتتحول إلى ضربة ركنية بالدقيقة 59.



أهدر يوسف اوباما هدفا محققا فى الدقيقة 77 عقب مراوغة كهربا لمدافع سيد البلد داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى عارضة حارس الاتحاد السكندرى ومنح حكم اللقاء العراقى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 80 لعبدالله جمعة نظرا لعرقلته لاعب زعيم الثغر.













