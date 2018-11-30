ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بناهيني الاتحاد السكندرى يصدم الزمالك بهدف أول.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:51 م
بناهينى
بناهينى
يسرى غازى
أحرز بناهينى هدف الاتحاد السكندري فى مرمى الزمالك بالدقيقة 83 من رأسية قوية تسكن على يمين جنش حارس الفارس الأبيض في مباراة الإياب المقامة حاليا بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية على ملعب استاد بتروسبورت.

كثف الفارس الأبيض من هجماته مع مطلع الشوط الثانى وفشل كاسونجو فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة قبل أن يمسكها الهانى سليمان حارس الاتحاد بيده.

وأمسك الهانى سليمان حارس سيد البلد بالدقيقة 50 الكرة قبل أن تصل الى رأس مهاجمى الزمالك فيما تعرض خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى الى الإصابة إثر عرقلته من جانب يوسف أوباما فى الدقيقة 54.

كاد الهانى سليمان حارس الاتحاد ان يتسبب فى تلقى شباكه هدف أول للزمالك بعد خروجه للتصدي لأحدى الكرات الخطيرة للكونغولى كاسونجو لتضيع من يده سددها أوباما بقوة تصطدم في أقدام مدافعى زعيم الثغر وتتحول إلى ضربة ركنية بالدقيقة 59.

أهدر يوسف اوباما هدفا محققا فى الدقيقة 77 عقب مراوغة كهربا لمدافع سيد البلد داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى عارضة حارس الاتحاد السكندرى ومنح حكم اللقاء العراقى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 80 لعبدالله جمعة نظرا لعرقلته لاعب زعيم الثغر.






loading...

ترشيحاتنا

أنقذته من الانتحار.. زراعة وجه لشاب تذهل العالم..صور

أغنى رجل فى العالم : النوم على رأس أولوياتي .. صور

تعرف على السلع الاستفزازية المقرر زيادة سعر صرفها جمركيا غدا

توفيق عكاشة: 7 قنوات إخوانية ممولة من قطر تصنع التوتر بمصر

مواطنون: الزمالك بطل الدوري وجنش الحارس الأول في مصر.. فيديو

غارات أمريكية على ليبيا تقتل 11 من عناصر القاعدة

فنانون غائبون عن دراما رمضان 2019.. غادة عبد الرازق تقرر الابتعاد.. وخروج يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقى من المنافسة

جماهير الزمالك تهتف لمدرب الاتحاد السكندري قبل لقاء الفريقين

الكاف يجرد الكاميرون من تنظيم الكان.. والمغرب تنتصر بمساعدة الملغاشي

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

أمطار غزيرة تضرب أنحاء متفرقة من الإسكندرية

ولي العهد السعودي يلتقي ترامب على هامش قمة العشرين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

فيديو

الزمالك يلحق بالأهلي ويغادر البطولة العربية على يد سيد البلد.. فيديو
الاتحاد يهزم الزمالك بركلات الترجيح 4/ 3 ويصعد إلى دور الثمانية بكأس زايد.. فيديو
ضبط ضابط قتل سائقا بالمقطم بعد تعديه عليه بـ شومة.. فيديو
توفيق عكاشة: الأسعار لن تتراجع إلا في حالة واحدة.. فيديو
الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟