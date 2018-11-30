ضبط ضابط قتل سائقا بالمقطم بعد تعديه عليه بـ شومة.. فيديو

ألقى رجال أمن القاهرة القبض على ضابط شرطة لاتهامه بإطلاق الرصاص على سائق أرداه قتيلا بعد أن تجمع أعوانه من الجيران على الضابط بسبب الخلاف على ركن السيارة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن الفاهرة بعرض الضابط على النيابة للتحقيق.



كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 بلطجية وبحوزتهم أسلحة بيضاء اعتدوا بها على الضابط.



وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين ضابط بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على اثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراج سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم.



وبسبب تكتل البلطجية علي الضابط خرجت طلقة من سلاح الضابط استقرت فى جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله الى المستشفى على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط والطرف الثاني أعوان السائق إلى ديوان القسم وجار عرضهم على النيابة للتحقيق.

