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رئيس جهاز العلمين الجديدة يكشف أهم مشروعات المدينة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:59 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس أسامة عبد الوهاب، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة تقع على مساحة 48 ألف فدان مقسمة علي ثلاث مراحل.

مضيفا أن المرحلة الأولى تبنى على مساحة 28 ألف فدان وتشمل منطقة شاطئية، تحتوي على عدد من المشروعات المهمة مثل الكورنيش و 15 برجا ضخما تتراوح أطوالها من 140 إلى 197 مترا.

وأوضح عبد الوهاب خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الوجهة الشاطئية تصل الى 14 كيلو مترا، تحتوي علي حارة للمشاة، للدراجات والسيارات، بالإضافة لمجموعة من المناطق والمشروعات الترفيهية التي تنشأ عليه.

وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلي أن هناك 33 شركة تعمل علي المشروع من كبار شركات المقاولات في مصر، حيث أن عدد العمالة يتجاوز الـ 56 ألفا.
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