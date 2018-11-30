ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقابة المهندسين تكرم 3 رؤساء وزراء باحتفالية يوم التفوق المصري

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
محمود محسن
كرمت نقابة المهندسين، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالى، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، واسم المهندس أحمد على كمال، وزير الرى السابق.

وخلال احتفالية يوم تفوق المهندس المدني الخامس على التوالي المنعقدة بجامعة القاهرة، تم تكريم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، رئيس المجلس العربى للمياه، واللواء أمير سيد أحمد حسن مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمشروعات، والدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأكد المهندس أحمد رمزي رئيس شعبة مدني، ان يوم المهندس المدني أصبح بمثابة عيد ثانوي نلتقي فيه لكي نعزز صله التواصل بيننا ونحتفل به ليتوارث بين أجيال كثيرة.
loading...

ترشيحاتنا

بـ لعبة على الموبايل وفيلم.. دكتور جامعي يبتكر طريقة لتحفيظ طلابه المادة

السبب الحقيقي وراء سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

نائب وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي مصر

رد فعل غريب من رانيا يوسف على منتقدي فستانها بـ القاهرة السينمائي

بعد سحبها من الكاميرون..تعرف على موقف مصر فى استضافة أمم إفريقيا

ولي العهد السعودي يلتقي ترامب على هامش قمة العشرين

أول رد رسمي من البرلمان على قرار إيطاليا بتعليق التعاون بسبب مقتل ريجينى

حماقي يصالح بوسي بهذه الصورة

عايدة رياض لـ المصريين: اصبروا وهتحلو.. فيديو

توفيق عكاشة لمنتقدي طريقة حديثه: أنا مش قاعد على مصطبة.. فيديو

شاب صيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء بالغردقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

فيديو

الزمالك يلحق بالأهلي ويغادر البطولة العربية على يد سيد البلد.. فيديو
الاتحاد يهزم الزمالك بركلات الترجيح 4/ 3 ويصعد إلى دور الثمانية بكأس زايد.. فيديو
ضبط ضابط قتل سائقا بالمقطم بعد تعديه عليه بـ شومة.. فيديو
توفيق عكاشة: الأسعار لن تتراجع إلا في حالة واحدة.. فيديو
الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟