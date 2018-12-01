الصحة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس بمحافظة الإسماعيلية

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،الي محافظة الاسماعيلية صباح اليوم لافتتاح إطلاق "المرحلة الثانية " لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور كلا من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.



حيث تتوجه وزيرة الصحة والسكان الى مكتب هيئة قناة السويس، ومن المقرر أن تعقد الوزيرة مؤتمرًا صحفيًا بالمكتب صباحا، ثم تتوجه لتفقد نقاط المسح بالمحافظة.