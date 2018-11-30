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محافظات

إطلاق ملتقى التوظيف بالعاشر من رمضان .. غدا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:08 م
ملتقى التوظيف
ملتقى التوظيف
محمد الطحاوي
تستعد محافظة الشرقية غدا لإطلاق ملتقى توظيف الشباب بالعاشر من رمضان والذي يوفر 9 آلاف فرصة عمل أمام الشباب من أبناء المحافظة بالقطاع الخاص بالتنسيق مع جمعية مستثمري العاشر بحضور "محمد سعفان" وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية.

اكد محافظ الشرقية ان ملتقى التوظيف يوفر وظيفة مناسبة بحوافز وأجور مجزيه مع تحرير عقود عمل تتضمن مزايا كالتأمين الصحي والإجتماعي لتوفير الحماية لجميع الراغبين بالعمل في القطاع الخاص بما يعود بالفائدة على تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
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