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توفيق عكاشة: الأسعار لن تتراجع إلا في حالة واحدة.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:05 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الأسعار لن تتراجع؛ إلا في حالة تحول الشعب المصري إلى الإنتاج بمختلف المجالات الزراعية والصناعية، واستخدام الرمال المصرية في صناعة البرمجيات.

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" احنا متأخرين عن العالم والدول الكبري بأربعة أو خمسة قرون؛ وذلك بسبب ضعف القوة الإنتاجية المرتبطة بفكر الشعب الروتيني"، متابعا:" الشعب المصري فيه عيب وصفة اجتماعية سيئة تتمثل في أنه شعب لا يغامر وينتظر الوظيفة".

وتساءل:" لماذا لا يتم الترويج للأسلحة المصرية المشاركة في معرض إيدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية، بشكل مكثف للغاية؛ من أجل تسويقها في العالم أجمع".
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