إطلاق ملتقى التوظيف بالعاشر من رمضان بحضور وزير القوى العاملة.. اليوم

تستعد محافظة الشرقية اليوم لإطلاق ملتقى توظيف الشباب بالعاشر من رمضان والذي يوفر 9 آلاف فرصة عمل أمام الشباب من أبناء المحافظة بالقطاع الخاص.



ومن المقرر أن تنطلق فعالياته بمقر دوار العاشر من رمضان بالتنسيق مع جمعية مستثمري العاشر بحضور "محمد سعفان" وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية.



وأكد محافظ الشرقية ان ملتقى التوظيف يوفر وظيفة مناسبة بحوافز وأجور مجزية مع تحرير عقود عمل تتضمن مزايا التأمين الصحي والاجتماعي لتوفير الحماية لجميع الراغبين بالعمل في القطاع الخاص بما يعود بالفائدة على تحسين مستوى المعيشة لهم وتوفير حياة كريمة.



وأضاف المحافظ أنه تيسيرًا على الشباب فقد تم توفير وسائل إنتقال "أتوبيسات" أمام مبنى الديوان العام من الساعة الثامن صباحًا يوم السبت القادم لنقل الراغبين من الشباب والفتيات لحضور فعاليات الملتقى للحصول على الوظيفة المناسبة لهم.