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توفيق عكاشة يطالب بمد وقت برنامجه لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:10 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
طالب الإعلامي توفيق عكاشة، بمد وقت برنامجه ولا تقتصر فقط على ساعتين.

وقال عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" على قناة "الحياة": "وقت برنامجي ضيق ومش عارف أوصل للمشاهدين كل المعلومات التي امتلكها في وقت قليل".

وأضاف عكاشة: "بطلب من إدارة القناة أن تعيد النظر في مدة برنامجي، لأنني أرغب في الحديث باستفاضة حتى أستطيع شرح كافة القضايا ببساطة".
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