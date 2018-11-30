توفيق عكاشة يطالب بمد وقت برنامجه لهذا السبب.. فيديو

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، بمد وقت برنامجه ولا تقتصر فقط على ساعتين.



وقال عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" على قناة "الحياة": "وقت برنامجي ضيق ومش عارف أوصل للمشاهدين كل المعلومات التي امتلكها في وقت قليل".



وأضاف عكاشة: "بطلب من إدارة القناة أن تعيد النظر في مدة برنامجي، لأنني أرغب في الحديث باستفاضة حتى أستطيع شرح كافة القضايا ببساطة".

