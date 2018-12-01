صحة أسوان : حملة فيروس سي تستهدف 981 ألف مواطن بالمحافظة

أنهت محافظة أسوان استعداداتها لإنطلاق فعاليات الحملة القومية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية .



ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات اليوم السبت الأول من ديسمبر وتستمر حتى نهاية فبراير القادم حيث سيتم خلال الحملة القومية إجراء الفحوصات الطبية لأفراد الأسرة فى المرحلة السنية التى تبدأ من 18 سنة وتستهدف الكشف على المواطنين بكافة أنحاء المحافظة والذين يصل عددهم إلى 981 ألف و 258 نسمة .



وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة نظمت العديد من الندوات التدريبية لعدد من طلاب الكليات المختلفة الراغبين في التطوع والمشاركة كمدخلين للبيانات ضمن الحملة .



كما قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بعقد العديد من ندوات التوعية لتعريف المواطنين بأهمية الإقبال على أماكن إجراء الفحوصات الطبية المختلفة بالمواقع المحددة لهذا الغرض سواء كانت الثابتة أو المتنقلة للإطمئنان على الحالة الصحية لأفراد الأسرة .