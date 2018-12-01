الحكومة تخفض إيرادات الضرائب على السيارات بقيمة 5.7 مليار جنيه

خفضت الحكومة من حجم إيراداتها المقرر تحصلها بنهاية العام المالي 2018/2019 الجاري بقيمة 5.7 مليار جنيه من ضرائب ورسوم السيارات بفارق 341 مليون جنيه عن العام المالي الماضي .



كشفت بيانات الموازنة العامة خلال السنة المالية الحالية عن أنه من المخطط تحصيل 3.344 مليار جنيه من رسوم تنمية تسيير السيارات بتراجع قدره 559 مليون جنيه عن السنة المالي السابقة.



وسيتم تحصيل 1.8 مليار جنيه في صورة إيرادات رسوم تنمية علي السيارات الجديدة والمنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج بزيادة طفيفة تبلغ 66 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.

