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تعليم

انطلاق حملة المسح الطبي لطلاب التعليم الثانوي بالبحيرة.. اليوم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تنطلق اليوم السبت حملة المسح الطبى لطلبة مدارس التعليم الثانوى بجميع مراحلها فئاتها ولمدة 3 أشهر بمدارس 9 محافظات، منها  محافظة البحيرة وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتورة مها عمر مدير التأمين.
 ومن جانبه أوضح المهندس صلاح مسعود رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينةإايتاى البارود، أن تنفيذ مبادرة الكشف عن فيروس سي وإجراء تحاليل على الأمراض غير السارية " السمنة والضغط والسكر" ستجرى على طلاب التعليم الثانوي العام والفني وتستهدف 20 الف طالب بمدارس الادارة التعليمية بايتاي البارود حيث تقوم اللجان بالتنقل الي مدارس الثانوي العام والفني وتستمر لمدة 3 شهور وتنتهي في ٢٨ فبراير ٢٠١٩.

فيما أشار الدكتور" محمد زغلول أبو عادى" مدير التامين الصحى بإيتاى البارود الى إجراء  التحاليل 
والفحوصات والعلاج للمصابين بالمجان بالتأمين الصحي والى تجهيز  عدد من المدارس كل مدرسة مزودة  بغرفة بها مكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت لتيسيير عمل الفرق الطبية بالإضافة إلى  إجراء المسح الطبى للطلاب من خلال كارت ينطوي على نموذج إقرار موافقة ولي الأمر على إجراء الفحص.

وأكد مدير التأمين الصحي بإيتاى البارود  الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف إصابتهم لتفادي التمييز والتنمر على أن يخطر ولي أمر الطالب هاتفيا خلال ٧ أيام عمل من تاريخ الفحص حيث  يستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي.

يأتى ذلك تزامنا مع مد الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " لمدة شهر آخر بالبحيرة لإعطاء فرصة لباقى المواطنيين المستهدفين والذى يبلغ عددهم الاجمالى 3 مليون و785  لإجراء التحاليل الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.
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