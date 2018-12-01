برلماني: مشروع قانون المساواة ومنع التمييز بين الأفراد التزام دستوري

قال النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن مشروع قانون المساواة ومنع التمييز، يعتبر التزاما دستوريا، موضحًا أن الدستور يضمن حق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فهم أمام القانون سواء.





أضاف "كامل" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الدستور المصري يوجد به أكثر من مادة تؤكد معنى المساواة ومنع التمييز وفقًا لدين أو عقيدة أو جنس أو الأصل أو اللون أو اللغة وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر الية تفعيل وترسيخ هذا المعنى .





وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن مفوضية مشروع قانون المساواة ومنع التمييز سوف تكون شريك للدفاع عن حقوق الإنسان في المساواة بجانب المنظمات المختلفة، مؤكدا أن هذا المشروع سوف يصدر في القريب العاجل.



