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تعليم

اليوم.. وزير التربية والتعليم يفتتح المدرسة اليابانية بالعبور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
يفتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، وذلك بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والسفير ماسيكي نوكي.

ويأتي الحفل الرسمي لافتتاح المدرسة اليابانية تزامنا مع احتفال دولة اليابان بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني أكيهيتو الـ85 والذى أحد الأعياد الرسمية فى اليابان.

يذكر ان الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الحالي 2019/2018، وعددها 35 مدرسة موزعة 21 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.
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