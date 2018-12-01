اليوم.. انطلاق حملة 100 مليون صحة في سوهاج

تنطلق اليوم حملة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي في محافظة سوهاج، ضمن المرحلة الثانية للحملة التي تستهدف فحص ١٠٠ مليون شخص على مستوى الجمهورية.



وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن عدد المستهدفين في حملة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي في سوهاج والتي تنطلق اليوم يبلغ 3 ملايين شخص، مؤكدا أن المحافظة استعدت بشكل كامل للمبادرة، وسيتم استهداف 100% من المواطنين.



وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع كل قطاعات المحافظة ومتابعة مباشرة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، كما أن منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للسكان والهلال الأحمر يشاركون في الحملة.



أكد أن عدد الفرق المشاركة في الحملة يبلغ 900 فريق والفريق يتكون من طبيب وممرضة ومدخل بيانات يعملون داخل 230 مقرا في 16 مركزا وقسما بأنحاء المحافظة والفرق ستعمل علي فترتين الأولي من ٩ صباحا وحتي ٣ عصرا والثانية من ٣ عصرا حتي ٩ مساء.



وأضاف أن الحملة مستمرة حتى ٢٨ فبراير القادم ويتم خلال تلك الفترة تغطية المستهدف من الحملة والذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، موضحا أن الكشف يتضمن تحليلا لفيروس سي والأمراض غير السارية والتي لا تنتقل بالعدوى مثل السكر وضغط الدم والسمنة.