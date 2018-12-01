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برلمان

برلماني يشيد بقرار وزير المالية بارتفاع سعر الدولار للسلع غير الأساسية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
النائب ممدوح عمارة
النائب ممدوح عمارة
القسم السياسي
قال النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن قرار ارتفاع سعر الدولار للسلع الترفيهية سيحافظ على سعر المنتجات الضرورية التي يحتاجها المواطن البسيط ،مؤكدا أنه سوف يشجع من صناعة المنتجات المصرية وتصديرها.

وأضاف عمارة في تصريحات لـ"صدي البلد" أن قرار ارتفاع سعر الدولار للسلع الترفيهية سيقلل الفجوة في ميزان المدفوعات بالنسبة للمواد المستوردة، مشيرًا إلى أنه سيحد من استيراد المنتجات السلبية لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة.

وتابع النائب قائلا:" نحي قرار الدكتور محمد معيط حيث وزيرالمالية حيث انة قرار موفق وسوف يعود بالمردود الايجابي على المواطن وعلى الدولة المصرية ".

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن اليوم الجمعة، عن استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى آخر ديسمبر المقبل.

وأضاف الوزير: أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.
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