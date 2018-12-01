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فن

في ذكرى وفاة برلنتي عبد الحميد.. 7 معلومات عن زوجة المشير عبد الحكيم عامر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة برلنتى عبد الحميد ، والتى تعد واحدة من أبرز جميلات السينما المصرية ، وحظيت بمكانة فنية عالية ، قبل ان تتخذ قرار الاعتزال عقب زواجها من المشير عبد الحكيم عامر، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها :

1- إسمها الحقيقي نفيسة عبد الحميد حواس .

2- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل .

3-كان أول أعمالها مسرحية "الصعلوك"، ومنها تم اختيارها للمشاركة في فيلم شم النسيم .

4- تزوجت من وزير الحربية الأسبق المشير عبد الحكيم عامر.

5- بعد الزواج اتخذت قرار الاعتزال ، وارتدت الحجاب فى أواخر أيامها .

6- أصدرت كتابين عن زواجها من المشير عبد الحكيم عامر الأول كان عام 1993 وحمل أسم " المشير وأنا" ، وبعد 9 سنوات أصدرت كتاب أخر حمل أسم "الطريق إلى قدري.. إلى عامر" .

7- توفيت عام 2010 ، إثر إصابتها بجلطة فى المخ عن عمر يناهز 75 عامًا .
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