في ذكرى وفاة برلنتي عبد الحميد.. 7 معلومات عن زوجة المشير عبد الحكيم عامر

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة برلنتى عبد الحميد ، والتى تعد واحدة من أبرز جميلات السينما المصرية ، وحظيت بمكانة فنية عالية ، قبل ان تتخذ قرار الاعتزال عقب زواجها من المشير عبد الحكيم عامر، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها :



1- إسمها الحقيقي نفيسة عبد الحميد حواس .



2- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل .



3-كان أول أعمالها مسرحية "الصعلوك"، ومنها تم اختيارها للمشاركة في فيلم شم النسيم .



4- تزوجت من وزير الحربية الأسبق المشير عبد الحكيم عامر.



5- بعد الزواج اتخذت قرار الاعتزال ، وارتدت الحجاب فى أواخر أيامها .



6- أصدرت كتابين عن زواجها من المشير عبد الحكيم عامر الأول كان عام 1993 وحمل أسم " المشير وأنا" ، وبعد 9 سنوات أصدرت كتاب أخر حمل أسم "الطريق إلى قدري.. إلى عامر" .



7- توفيت عام 2010 ، إثر إصابتها بجلطة فى المخ عن عمر يناهز 75 عامًا .