هبة الأباصيري: 1300 طفل يختطف سنويا ويحجم 30% من الآباء عن الإبلاغ

عرضت الإعلامية هبة الأباصيري تقرير فيديو عن خطف الأطفال في مصر، خلال تقديمها برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية "صدى البلد".



وأوضحت هبة، أن هناك 1300 حالة خطف سنوية كما أعلن المجلس القومي للمرأة تترواح أعمارهم بين سنة إلى 17 عاما، ويتم الابلاغ عن 30% أما النسبة الباقية تخشى على حياة المختطفين.



وأشارت الإعلامية، إلى أن هناك من القلق ينتاب ذوي المخطوفين، فلا يستطيع النوم أو عيش حياته بطريقة سوية إلا بعد أن يرجع ابنه اليه.