سمير صبرى: خرجت عن الاسكربت في افتتاح القاهرة السينمائي

أكد الفنان سمير صبري أنه سعيد أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين لم تبلغه بمساءلة تكريمه خلال حفل الافتتاح، إذ أن المفاجأة كان لها واقع أفضل عليه.



وأضاف " صبري" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه حين صعد على المسرح فى البداية لتقديم حفل الافتتاح داهمته كل الذكريات التى عاشها فى هذا المهرجان منذ ما يقرب من 40 عامًا.



وأضاف قائلًا: "هناك بعض الوقائع التي ذكرتها على المسرح مثل الفنانين الرعاة الاوائل للمهرجان لم تكن مكتوبة فى الاسكربت ، ولكن كانت نابعة من اللحظة التي عشتها".