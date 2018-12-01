بروتوكول تعاون بين افريكسيم بنك والتصدير الروسي لإنشاء سكك حديد بإفريقيا

وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير"إفريكسيم بنك" مذكرة تفاهم مع مركز التصدير الروسي لإنشاء مشروعات بقطاع السكة الحديد بإفريقيا.



وقال الدكتور بنديكيت أوراما، رئيس البنك في تصريحات له اليوم، إن المذكرة تتضمن مشاورات لتوفير التمويل الملائم لإنشاء السكك الحديدية بإفريقيا باستثمارات سنوية تقدر بـ20 مليار دولار.



وأوضح أن دعم قطاع البنية التحتية بالتعاون مع الشراكات الخارجية من شأنه تعظيم الفرص الاستثمارية بإفريقيا ودعم حركة التجارة البينية.