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أخبار العالم

وزير الطاقة الروسي يجتمع مع نظيره السعودي في الأرجنتين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:33 م
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
رويترز
ذكرت وزارة الطاقة الروسية، عبر "تويتر"، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اجتمع مع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، اليوم الجمعة.

ولم تقدم الوزارة اي تفاصيل بشأن الموضوعات التي ناقشها الوزيران.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ومنتجون للنفط "غير أعضاء بالمنظمة"، اجتماعا وزاريا، في السادس والسابع من ديسمبر.
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