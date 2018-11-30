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ديني

ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنه غير ملتزم في صلاته.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، من سائل يقول: ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنه غير ملتزم في صلاته ماذا أفعل معه".

أجاب مستشار المفتي خلال لقائه على فضائية" الناس" أن المعاق أو أي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على والديه أن ينصحانه، ويأخذان بيده، وما يحدث من عدم التزام بالصلاة نتيجة لعدم صبره في صلاته واستعجاله ، ما يدل على أن لديه مبالاة بموضوع الصلاة.

وتابع: ينتهي هذا الأمر بأن يكون على والديه دور كبير، بالصبر عليه مائة مرة، حتى يكون ملتزمًا.

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