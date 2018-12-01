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تعليم

تغيير نص دراما الشحاذين قبل عرضه بأيام على مسرح جامعة القاهرة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد نبيل عصام رئيس إتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة على مشاركة الكلية فى مهرجان المسرح للعروض القصيرة الذي تنظمه الجامعة ولكن بعد إجراء المخرج تعديلات بالنص.

وأوضح نبيل فى تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه تم تغيير النص الخاص بالعرض ليصبح يدور حول مجموعة من الشحاذين في مسرح مهجور يمثلون الصراع بين الشحاذين وأنهم يسعون إلى خوض تجربة التمثيل فيمثلون أنهم يمثلون وذلك بدلا عن النص الأول والذي كان يدور أحداثه فى فترة العصور الوسطى بعرض قصة مجموعة من الأفراد المشردين بعد سيطرة رجال الدين عليهم واجبارهم على ترك مشاغلهم.

وذكر نبيل أن الكلية تشارك بمسرحية "دراما الشحاذين" يوم 2 ديسمبر من تأليف بدر محارب وإخراج أحمد السيسى.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أشار إلى أهمية المسرح في الارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحًا الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث أن لدي الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي.
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